Высокий интерес к объявленным сегодня учениям "положил" сайт оборонного регистра. Обнародовано место сбора!

Как сообщила пресс-секретарь Департамента оборонных ресурсов Анне Освет, ведомство увеличило мощность процессора сервера в четыре раза и сейчас доступ при помощи ИД-карты должен быть восстановлен.

”При использовании Mobiil-Id и Smart-Id из-за перегрузки могут возникнуть проблемы. Приносим всем, кого это касается, свои извинения”, — сказала она Delfi.

Также в связи с перегрузкой сервера было обнародовано место сбора. Призванные сегодняшним решением правительства на дополнительные учебные сборы резервисты 61-го батальона службы тыла должны безотлагательно явиться по адресу Пайде мнт 96, город Тапа.

По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы призываются резервисты 61-го батальона службы тыла.

Резервисты, чье подразделение призывается на дополнительные учебные сборы, обязаны безотлагательно явиться к указанному в повестке месту сбора.

Резервисты могут проверить, значатся ли они в числе призванных на сборы, в регистре военнообязанных www.kaitsevaeteenistus.ee, работа которого из-за большого числа посетителей может быть затруднена . Резервисты 61-го батальона службы тыла могут получить дополнительную информацию по телефону +372 717 8050 или по адресу электронной почты 1jvbr.reserv@mil.ee.