15.10.2019, 12:05

Высокий интерес к объявленным сегодня учениям "положил" сайт оборонного регистра. Обнародовано место сбора!

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rus.delfi.ee
EST 4
Высокий интерес к объявленным сегодня учениям "положил" сайт оборонного регистра. Обнародовано место сбора!
Foto: Siim Verner Teder / mil.ee, mil.ee

Правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели. Интерес оказался настолько велик, что сайт, на котором резервисты могут посмотреть, призваны ли они, оказался перегружен и недоступен.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента оборонных ресурсов Анне Освет, ведомство увеличило мощность процессора сервера в четыре раза и сейчас доступ при помощи ИД-карты должен быть восстановлен.

”При использовании Mobiil-Id и Smart-Id из-за перегрузки могут возникнуть проблемы. Приносим всем, кого это касается, свои извинения”, — сказала она Delfi.

Также в связи с перегрузкой сервера было обнародовано место сбора. Призванные сегодняшним решением правительства на дополнительные учебные сборы резервисты 61-го батальона службы тыла должны безотлагательно явиться по адресу Пайде мнт 96, город Тапа.

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По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы призываются резервисты 61-го батальона службы тыла.

Резервисты, чье подразделение призывается на дополнительные учебные сборы, обязаны безотлагательно явиться к указанному в повестке месту сбора.

Резервисты могут проверить, значатся ли они в числе призванных на сборы, в регистре военнообязанных www.kaitsevaeteenistus.ee, работа которого из-за большого числа посетителей может быть затруднена . Резервисты 61-го батальона службы тыла могут получить дополнительную информацию по телефону +372 717 8050 или по адресу электронной почты 1jvbr.reserv@mil.ee.

Дополнительные учебные сборы ”Okas 2019” проводятся для проверки готовности подразделения. В ходе сборов проверяется, как функционирует цепочка исполнения приказа, начиная с принятия решения Правительством Эстонской Республики и заканчивая сбором резервистов структуры быстрого реагирования.

Сборы носят учебный характер, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет.

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