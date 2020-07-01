Высокий чиновник Департамента здоровья покидают свою должность

Во время коронакризиса он был одним из главных ответственных в Департаменте здоровья.

Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп подтвердил Delfi, что Кадай подает в отставку. Его последний рабочий день — 5 июля.

О причинах, по которым Кадай уходит с нынешнего поста, пока не сообщается.