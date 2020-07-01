01.07.2020, 12:28
Высокий чиновник Департамента здоровья покидают свою должность
Глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай покидают свою должность.
Глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай покидают свою должность.
Во время коронакризиса он был одним из главных ответственных в Департаменте здоровья.
Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп подтвердил Delfi, что Кадай подает в отставку. Его последний рабочий день — 5 июля.
О причинах, по которым Кадай уходит с нынешнего поста, пока не сообщается.
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