Высокий чиновник Департамента здоровья покидает свою должность

Во время коронакризиса он был одним из главных ответственных в Департаменте здоровья.

Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп подтвердил Delfi, что Кадай подает в отставку. Его последний рабочий день — 5 июля.

18 июня генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило сообщила коллегам, что по желанию министра социальных дел Танеля Кийка покидает пост.