Высокий чиновник Департамента здоровья покидает свою должность

Глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай покидают свою должность.
Во время коронакризиса он был одним из главных ответственных в Департаменте здоровья.
Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп подтвердил Delfi, что Кадай подает в отставку. Его последний рабочий день — 5 июля.
18 июня генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило сообщила коллегам, что по желанию министра социальных дел Танеля Кийка покидает пост.
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