01.07.2020, 12:28

Высокий чиновник Департамента здоровья покидает свою должность

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Pressikonverents ministeeriumite ühishoones 18.03.2020
Pressikonverents ministeeriumite ühishoones 18.03.2020Foto: Jaanus Lensment

Глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай покидают свою должность.

Во время коронакризиса он был одним из главных ответственных в Департаменте здоровья.

Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп подтвердил Delfi, что Кадай подает в отставку. Его последний рабочий день — 5 июля.

18 июня генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило сообщила коллегам, что по желанию министра социальных дел Танеля Кийка покидает пост.

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