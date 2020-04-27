Высказывания министра культуры по отмене летних концертов вызвали шквал вопросов. Piletilevi поясняет ситуацию

После высказываний министра на организаторов концертов и распространящую билеты компанию Piletilevi обрушился вал обращений людей, купивших билеты. Однако законных оснований действовать тем или иным образом у организаторов и Piletilevi нет. В связи с чем сеть Piletilevi разместила на своем сайте следующую информацию (приводится полностью и без изменений).

"Уважаемый клиент!

Нам известно о мнении министра культуры, представленном на сегодняшнем инфочасе Правительства Республики, но мы вынуждены признать, что основанием для отмены концерта является не мнение, а решение лица, обладающего полномочиями принимать решения.

На данный момент принято решено, что все концерты, которые должны были состояться во время чрезвычайного положения, будут отменены, поэтому на данный момент мы можем только подтвердить, что концерты, которые должны были состояться до 17.05.2020, будут отменены.

Для всех последующих концертов организаторы ждут грамотного юридического решения.

Piletilevi занимается вопросом отмененных мероприятий по мере поступления информации от организаторов.

Мы свяжемся с Вами при первой возможности, если мероприятие, на которое Вы приобрели билет, было перенесено или отменено. Мы отправим необходимую информацию покупателям PDF-билетов по электронной почте и добавим информацию на странице мероприятия на сайте Piletilevi. Нет необходимости связываться с нами дополнительно".

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