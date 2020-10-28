"Высказывания министра Хельме и EKRE этого не позволяют". Канадский эстонец отказался принять награду МВД

Сегодня в МВД состоялось заседание комиссии по всемирному сотрудничеству эстонских организаций, где министр народонаселения Рийна Солман вручала награды МВД.

В числе других хотели выразить уважение путем вручением награды и президенту EKN Маркусу Колга, но тот решил награду не принимать.

В своем письме он поблагодарил министра народонаселения, но сказал что, принимая награду, он пошел бы против своих принципов.

"Ни один человек или министр не может судить о нашей личной эстонскости и идентитету по тому, мужчина ты или женщина, говоришь по-эстонски свободно, с акцентом или вовсе не говоришь. Всё равно — молодые мы или пожилые, черные или белые, натуралы или геи. Мы — маленький и гордый народ, мы должны беречь друг друга", — написал Колга.

Напомним, что скандал вокруг Марта Хельме вспыхнул около двух недель назад после его интервью телерадиокомпании Deutche Welle. Министр внутренних дел в ходе интервью заявил, что живущие в Эстонии геи могли бы поехать жить в Швецию, так как там к ним относятся толерантно.

Партия EKRE (в руководство которой входит Март Хельме) является одной из трех партий, сформировавших правящую коалицию.