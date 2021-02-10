Высказывание члена EKRE о русских во время Бронзовой ночи взбудоражило российские СМИ

Председатель фракции EKRE в Таллиннском горсобрании Март Каллас под постом Урмаса Рейнсалу в Facebook жестко высказался относительно участников Бронзовой ночи, которые буянили на улицах и громили магазины. Его высказывание разошлось по российским СМИ.
Каллас написал под постом Рейнсалу: "В России бунтовали свои. У нас же понаехавшие отбросы человечества с советским менталитетом!”
В своей публикации Рейнсалу осудил Яну Тоом за то, что ”она сравнивает мирных протестующих в России, которые требуют соблюдения демократических прав, с дебоширами бронзовой ночи, которые разворовали магазины”. Речь идет об этом мнении Тоом в EPL.
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