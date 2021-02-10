Высказывание члена EKRE о русских во время Бронзовой ночи взбудоражило российские СМИ

Каллас написал под постом Рейнсалу: "В России бунтовали свои. У нас же понаехавшие отбросы человечества с советским менталитетом!”

В своей публикации Рейнсалу осудил Яну Тоом за то, что ”она сравнивает мирных протестующих в России, которые требуют соблюдения демократических прав, с дебоширами бронзовой ночи, которые разворовали магазины”. Речь идет об этом мнении Тоом в EPL.

Yana Toom võrdleb Venemaa rahumeelseid meeleavaldajaid, kes taotlevad demokraatlikke õigusi, pronksiöö märatsejatega,... Опубликовано Urmas Reinsalu Суббота, 6 февраля 2021 г.

Каллас сказал Delfi, что не утверждал, что все русские являются биомусором, а имел в виду только тех, кто занимался вандализмом и дебоширил на улицах во время Бронзовой ночи.

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Сейчас данного комментария под публикацией нет. Каллас сказал, что ему на 24 часа закрыт доступ к публикации. В сам Facebook он войти может.

Об инциденте написали и российские СМИ. Например, газета.ру, лента.ру и пропагандистский канал Спутник сообщили, что Каллас назвал русскоязычных жителей страны отбросами.

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