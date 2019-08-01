Вышла в свет новая книга эстонского журналиста Светланы Логиновой

Светлана Логинова — известный эстонский журналист, автор двух скандально известных книг об организованной преступности — ”Бандитский Ида-Вирумаа” и ”Криминальная Эстония”. Ее новая книга ”Чёрная вдовам” тоже основана на реальных фактах и событиях и, тем не менее, не является чисто журналистским расследованием. ”Чёрная вдова” — художественное произведение, написанное в жанре ”криминального чтива”.

Главная героиня — молодая женщина из Санкт—Петербурга, которая вышла замуж за американского летчика, оставившего ей после своей гибели немалую сумму по страховому полису. И тогда новоиспеченная вдова понимает, что для безбедной жизни в Америке не обязательно работать, можно просто отправлять мужей на тот свет. Так начинается изощрённый кровавый бизнес.