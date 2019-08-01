Вышла в свет новая книга эстонского журналиста Светланы Логиновой

Светлана Логинова, автор книг ”Бандитский Ида-Вирумаа” и ”Криминальная Эстония”, выпустила новую книгу, которая уже поступила в продажу в Москве. Книга будет интересна эстонскому читателю, потому что в описываемых событиях затронуты Нарва и Таллинн.
Светлана Логинова — известный эстонский журналист, автор двух скандально известных книг об организованной преступности — ”Бандитский Ида-Вирумаа” и ”Криминальная Эстония”. Ее новая книга ”Чёрная вдовам” тоже основана на реальных фактах и событиях и, тем не менее, не является чисто журналистским расследованием. ”Чёрная вдова” — художественное произведение, написанное в жанре ”криминального чтива”.
Главная героиня — молодая женщина из Санкт—Петербурга, которая вышла замуж за американского летчика, оставившего ей после своей гибели немалую сумму по страховому полису. И тогда новоиспеченная вдова понимает, что для безбедной жизни в Америке не обязательно работать, можно просто отправлять мужей на тот свет. Так начинается изощрённый кровавый бизнес.
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