Вышла новая книга о том, как президент России в разгар коронакризиса уходит на пенсию и переезжает в Пярну

Книга Сергея Ковальченко, главного редактора политического издания MR7, была опубликована на сайте ”Литрес” в пятницу, 24 июля.

Сюжет произведения, по словам автора, родился в одном старом кабачке Таллинна.

”Работу над книгой я начал в ноябре 2019 года, всего за месяц с небольшим до того, как в России начали менять конституцию для того, чтобы в жизни всё произошло ровно наоборот тому, что я написал”, — говорит Сергей Ковальченко в предисловии.

В книге ”Президент уходит на пенсию…” рассказывается о том, что всё может быть иначе и даже люди, поднявшиеся на самые высокие вершины власти, имеют право на отдых. А страны, даже большие, нуждаются в переменах.

Отрывок из книги

— Вы любите Балтийское море? — спросил президент, приглашая гостя, и внимательно посмотрел на него. Майский день был хорош. Солнышко светило сквозь сосны, и джентльмены расположились на террасе за чаем.

Проницательный охранник-губернатор знал, что шеф просто так вопросов не задает и слегка кивнул головой, потянувшись к чашке чая.

— Вот и хорошо, — сказал президент, который был уверен, что так и будет — Помните, вы организовали доставку Виктора Федоровича из Крыма в Ростов. Операция прошла без сучка и задоринки, а главное, незаметно для всех, кого это не касалось.

— Слушаю вас — заинтересованно ответил охранник, подавшись корпусом в сторону шефа.

Президент не случайно вспомнил операцию по эвакуации с территории Украины бывшего президента Виктора Януковича.

Она была поручена адъютанту, и он ее с блеском осуществил. В результате, Янукович оказался в Ростове, а российские секреты времен его правления были надёжно спрятаны.

После беседы с президентом, его бывший охранник, а теперь губернатор одной из ближних областей, уезжал максимально собранным. Тигриным жестом буквально впрыгнул на заднее сидение своего автомобиля. То, что ему предстояло провернуть, и было самым интересным в жизни, на его взгляд. За время пути домой нужно было продумать множество мелких, но очень важных моментов. От его профессионализма сейчас зависел успех операции и, хотя губернатору сначала не понравилась идея с уходом президента на пенсию, но он подумал: ”тоже живой человек, устал от такой жизни, можно его понять”.