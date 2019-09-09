Вышел справочник занятий по интересам в Таллинне

Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта составил справочник, в котором рассказывается о том, какие занятия по интересам в Таллинне предлагают 108 соответствующих организаций, сообщает Раэпресс.
Справочник составлен как на эстонском, так и на русском языке. Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что справочник поможет родителям и подросткам в выборе занятия по душе. ”Существует множество различных кружков для детей и молодежи, но информацию о них не всегда легко найти. Поэтому мы составили справочник, при помощи которого найти себе подходящее занятие в начавшемся учебном году будет легче”, — сказал вице-мэр.
Информация распределена по сферам деятельности школ по интересам, возрастным группам, ценам и расположению. Справочник на русском языке доступен ЗДЕСЬ.
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