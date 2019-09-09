Вышел справочник занятий по интересам в Таллинне

Справочник составлен как на эстонском, так и на русском языке. Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что справочник поможет родителям и подросткам в выборе занятия по душе. ”Существует множество различных кружков для детей и молодежи, но информацию о них не всегда легко найти. Поэтому мы составили справочник, при помощи которого найти себе подходящее занятие в начавшемся учебном году будет легче”, — сказал вице-мэр.

Информация распределена по сферам деятельности школ по интересам, возрастным группам, ценам и расположению. Справочник на русском языке доступен ЗДЕСЬ.