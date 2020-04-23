Выпускные отменяются. Министерство разослало школам инструкции

В письме подчеркивается, что самое главное — это здоровье.

”Детям можно разрешить посещать школу только, если это для них безопасно”, — отмечает министерства.

На настоящий момент инструкции следующие: до 15 мая учебная работа в школах происходит только в дистанционной форме. При этом после 15 мая автоматически обязательства по посещению школы не возникает. После 15 мая контактное обучение может быть либо индивидуальным, либо в группах до 10 человек. Это в свою очередь не исключает продолжения дистанционного обучения, если в этом есть необходимость.

Министерство отмечает, что контактное обучение следует применять в порядке исключения. Такая возможность предназначена, прежде всего, для 12-классников и 9-классников, которым нужно сдать экзамены для поступления в гимназию.

Также в этом году следует отменить все массовые мероприятия, в том числе выпускные экскурсии, торжественные собрания по случаю выпуска, соревнования между школами и тому подобное.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!