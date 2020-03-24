Выпускные экзамены в основных школах и гимназиях переносятся

Министерство образования и науки решило, что в связи с чрезвычайным положением период проведения выпускных экзаменов в основной школе и гимназии будет отложен. В чрезвычайном положении также не состоятся уровневые экзамены по языкам, тесты и уровневые работы. Новые даты экзаменов зависят от продолжительности чрезвычайного положения.
Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что при назначении новых дат экзаменов будут исходить из того, чтобы у учеников и учителей было достаточно времени настроиться на экзамены. "Безусловно, мы не начнем с экзаменами раньше, чем через две недели после восстановления обычной организации обучения", — сказала Репс. Министр добавила, что дистанционное обучение продолжится пока еще как минимум две недели, но с большой вероятностью до конца апреля.
Главная причина переноса экзаменов — обусловленная чрезвычайным положением необходимость избегать публичных собраний и ограничить число близких контактов.
В случае, если чрезвычайное положение продлят и оно растянется до начала летних каникул, министерство считает целесообразным, чтобы школы закончили на основании текущих оценок.
Условия приема в гимназию, профессиональное учебное заведение и высшее учебное заведение каждое образовательное учреждение назначит самостоятельно. Уже сейчас как высшие учебные заведения, так и многие гимназии подтвердили министерству, что они занимаются поиском подходящих решений и готовы действовать гибко.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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