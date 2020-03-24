Выпускные экзамены в основных школах и гимназиях переносятся

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что при назначении новых дат экзаменов будут исходить из того, чтобы у учеников и учителей было достаточно времени настроиться на экзамены. "Безусловно, мы не начнем с экзаменами раньше, чем через две недели после восстановления обычной организации обучения", — сказала Репс. Министр добавила, что дистанционное обучение продолжится пока еще как минимум две недели, но с большой вероятностью до конца апреля.

Главная причина переноса экзаменов — обусловленная чрезвычайным положением необходимость избегать публичных собраний и ограничить число близких контактов.

В случае, если чрезвычайное положение продлят и оно растянется до начала летних каникул, министерство считает целесообразным, чтобы школы закончили на основании текущих оценок.

Условия приема в гимназию, профессиональное учебное заведение и высшее учебное заведение каждое образовательное учреждение назначит самостоятельно. Уже сейчас как высшие учебные заведения, так и многие гимназии подтвердили министерству, что они занимаются поиском подходящих решений и готовы действовать гибко.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!