Выпускники Таллиннской Домской школы посадили в Тоомпарке яблоню. Со временем там появится яблоневый сад

22 выпускника вновь отрытой в 2011 году школы вместе с руководством учебного заведения, родителями и Управой района Кесклинн основали новую традицию — каждую весну выпускники школы будут сажать яблоню, чтобы в итоге в Тоомпарке появился яблоневый сад.

”В Кесклинне множество уникальных школ и среди них Домская школа возвышается, как в прямом, так и переносном смысле — школа находится на холме Тоомпеа и является старейшим учебным заведением в Эстонии. Мы хотели бы отметить наличие такой уникальной школы открытым для всех яблоневым садом, который будет цвести именно тогда, когда школа будет выпускать своих учеников”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Таллиннская Домская школа является одним из старейших учебных заведений на побережье Балтийского моря и старейшим в Эстонии. Школа, вероятно, была основана в середине 13 века. Первое упоминание школы датируется 1319 годом. В школе училось множество знаменитых личностей. Среди них были естествоиспытатель Карл Эрнст фон Баер и адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн. В начале Второй мировой войны школа была вынуждена закрыть свои двери и открыла их вновь в 2011 году.

В торжественном выпускном акте и посадке яблони принял участие архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, глава совета Таллиннской Домской школы Урмас Вийльма.

Фото: управа Кесклинна





Фото: управа Кесклинна

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