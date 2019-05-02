02.05.2019, 17:50

Выплачивая Аабу компенсацию, государство трактовало закон одним образом. Забирая — другим

 (8)
rus.delfi.ee
EST 7
Uued ministrid riigikogu ees ametivannet andmas
Uued ministrid riigikogu ees ametivannet andmasFoto: Andres Putting

По словам представителя Министерства финансов, Яаку Аабу, попавшемуся на пьяной езде и на превышении скорости, выплатили 27 000 евро компенсации потому, что закон дозволяет разные трактовки.

”При уходе министра Яака Ааба Министерство финансов исходило из трактовки, в соответствии с которой у него есть право на компенсацию”, — объяснила пресс-секретарь Министерства финансов Кристина Хаавала.

По ее словам, позже Госканцелярия проанализировала соответствующие регулировки закона и пришла к мнению, что все же в данном случае у министров нет право на компенсацию. ”Таким образом, далее мы отталкиваемся от позиции Госканцелярии”, — пояснила Хаавала.

Получивший по ошибке компенсацию в размере более 27 000 евро Яак Ааб сказал Delfi, что пообщался с канцелярией Министерства финансов и решил вернуть деньги.

Ааб отметил, что, получив тогда финальный расчет, поинтересовался у министерства, законна ли эта компенсация, и получил ответ "да". Теперь же по трактовке Государственной канцелярии выясняется, что выплата была незаконна, и он с этим спорить не намерен и вернет деньги государству.

Читайте также: