Выйдет ли работавший на ФСБ Алексей Васильев досрочно из эстонской тюрьмы?

В начале января 2020 года Вируский уездный суд примет решение о возможности условно-досрочного освобождения из тюрьмы 22-летнего гражданина России Алексея Васильева, которого эстонские власти назвали агентом ФСБ.
Ходатайство об УДО было рассмотрено накануне, суд примет решение по нему 7 января, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.
На тюрьма, ни прокуратура досрочное освобождение Васильева не поддерживают.
Васильев был задержан эстонскими властями 4 ноября 2017 года при попытке покинуть страну через пограничный пункт в Нарве. По данным Государственной прокуратуры, он является агентом ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии.
Зарезали и контрольный в голову
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева
Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь