Выйдет ли работавший на ФСБ Алексей Васильев досрочно из эстонской тюрьмы?(50)
В начале января 2020 года Вируский уездный суд примет решение о возможности условно-досрочного освобождения из тюрьмы 22-летнего гражданина России Алексея Васильева, которого эстонские власти назвали агентом ФСБ.
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