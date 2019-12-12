Выйдет ли работавший на ФСБ Алексей Васильев досрочно из эстонской тюрьмы?

Ходатайство об УДО было рассмотрено накануне, суд примет решение по нему 7 января, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд.

На тюрьма, ни прокуратура досрочное освобождение Васильева не поддерживают.

Васильев был задержан эстонскими властями 4 ноября 2017 года при попытке покинуть страну через пограничный пункт в Нарве. По данным Государственной прокуратуры, он является агентом ФСБ и мог готовить кибер-преступления против госучреждений Эстонии.