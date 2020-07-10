Выигрыш в 10,8 млн евро оформлен! Новоиспеченный миллионер намерен бросить работу

Получателем супервыигрыша оказался мужчина из Западной Эстонии. Он ходил оформлять выигрыш вместе с супругой, жена также единственная, кто в данный момент знает о выигрыше. Хотя о приходе крупного выигрыша в Эстонию мужчина знал из СМИ, о своем выигрыше он узнал только в среду, когда зашел в свой веб-аккаунт купить новые билеты. На всякий случай он тогда проверил и старые билеты, в надежде, что выиграл, например, в игре углов Bingo. На крупный выигрыш мужчина надеяться не смел, потому что до сих пор удача в лотерее ему не улыбалась, хотя он почти каждую неделю играет как в Vikinglotto, так и в Bingo и Eurojackpot. Прежде крупнейший выигрыш мужчины был приблизительно 70 евро.

"Первая эмоция была, что неужели этот выигрыш должен быть таким большим. Свободно могла бы быть и немного меньшая сумма", — говорит сам мужчина, комментируя свой выигрыш. Когда он нашел в своем аккаунте новость о выигрыше, он сразу сказал об этом и супруге, которая подумала, что муж шутит. "Это осознание выигрыша до сих пор не пришло", — говорит супруга.

Победитель сейчас работает, но думает, что в дальнейшем не будет продолжать работать. Конкретных планов использования выигранных денег у семьи победителя пока нет. Поскольку в семье много детей и уже есть и внуки, разумеется, частью выигранной суммы поддержат их. Часть денег победитель обязательно планирует инвестировать.

Поскольку и раньше семья жертвовала в пользу детей и людей с проблемами со здоровьем, теперь они смогут это делать в значительно большем объеме, чем прежде.