Выигравший в лотерею более 10 млн евро больше работать не будет

Мужчина пришел в офис Eesti Loto оформлять выигрыш вместе с женой, пишет RusERR. Хотя о выигрыше СМИ написали еще 1 июля, счастливчик узнал о ней 8 июля, когда решил через интернет купить новый лотерейный билет. На всякий случай мужчина также проверил предыдущие билеты, надеясь, что, возможно, он выиграл, например, еще в Bingolotto.

Мужчина сначала не поверил своему счастью, так как до сих пор удача ему не улыбалась, хотя еженедельно играет в лотерею. Самый большой выигрыш у него был 70 евро.

"Первая эмоция — выигрыш не может быть настолько большим. До сих пор не верю, что я выиграл. Когда рассказал о выигрыше жене, она подумала, что это шутка", — сказал мужчина.

Победитель в настоящее время работает, но думает, что больше работать не будет. У семьи пока нет планов на выигрыш.