01.04.2020, 07:24

Выход из кризиса: правительство не исключает массового тестирования населения

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EST 109
Valitsuse pressikonverents ühendministeeriumis
Foto: Jaanus Simson

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что правительство запустило программу выхода из нынешнего кризиса, одной из частей которой, по оценке Рейнсалу, могло бы быть массовое тестирование на коронавирус.

"По моей оценке, один из элементов стратегии выхода из кризиса — это массовое тестирование. Это мы начнем обсуждать в пятницы в кризисной правительственной комиссии. Экспресс-тестами, которым можно доверять, мы могли проверить на коронавирус большую часть населения и получить обзор того, как вирус распространен в обществе", — передает RusERR слова Урмаса Рейнсалу, сказанные им в передаче ETV "Первая студия".

"Кроме того, благодаря этому можно было бы лучше сдерживать распространение вируса, — добавил Рейнсалу. — Сейчас мы не выносим принципиальное решение, мы ставим цель и шаг за шагом двигаемся в этом направлении".

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По словам министра, на данный момент для массового тестирования в Эстонии нет необходимого числа тестов. "Этим вопросом мы занимаемся", — подчеркнул Рейнсалу.

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