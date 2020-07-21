Выезжающим из Эстонии: на пограничном контроле в стране назначения может потребоваться справка об отсутствии коронавируса

В связи с распространением коронавируса министерство иностранных дел настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением тех европейских стран, в которых за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных людей, и по прибытии в которые нет необходимости оставаться в самоизоляции.

”В некоторых странах на границе требуется предъявить справку о том, что у вас нет коронавируса”, — говорит руководитель отдела обслуживания клиентов SYNLAB Карин Калликорм. Чтобы получить подобный документ, нужно не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы сделать тест на обнаружение возможной коронавирусной инфекции. Ответ будет получен через 24 часа, в случае отрицательного результата для пересечения границы выдается отдельный сертификат на английском языке.

Опираясь на данные лаборатории, Карин Калликорм может подтвердить то, что жители Эстонии относятся к путешествиям ответственно. ”Особенно часто сертификаты об отсутствии коронавирусной инфекции заказывают для деловых поездок”, — поясняет она, добавляя, что на тестирование в SYNLAB часто отправляются и прибывающие в Эстонию иностранцы, которые не должны соблюдать самоизоляцию, но все же хотят удостовериться в отсутствии инфекции. Прежде чем встретиться с родственниками и друзьями, они хотят узнать результат теста.

Наличие SARS-CoV-2 можно определить уже на ранней стадии заражения вирусом по пробе, взятой из носоглотки. Пройти анализ можно двумя способами. Если у вас проявились симптомы заболевания, попросите своего семейного врача направить вас на тестирование, в этом случае анализ будет бесплатным. Если симптомов у вас нет, но вы отправляетесь в поездку, тестирование можно пройти в частных медицинских центрах. Тестирование на коронавирус можно пройти в лабораториях SYNLAB в пяти городах Эстонии: в Таллине на улице Веэренни, в Тарту, Пярну, Йыхви и Нарве. Кроме того, в Таллинне образцы также можно сдать в клинике Qvalitas в Юлемисте, и в Medicum в Ласнамяэ. Анализы принимают клиника Fertilitas в Виймси и центр здоровья Corrigo в Йыхви.