ВЫЧИСЛИ САМ | Насколько быстро можно вакцинировать все население Эстонии против COVID-19?(3)
К теме вакцинации приковано всеобщее внимание с самого начала пандемии. Насколько быстро можно вообще сделать прививку всем жителям Эстонии?
К теме вакцинации приковано всеобщее внимание с самого начала пандемии. Насколько быстро можно вообще сделать прививку всем жителям Эстонии?
)Свой ответ на этот вопрос предлагает Киган Макбридж, который создал специальный интернет-калькулятор (его вы можете найти здесь).
Калькулятор выдает результат на основании четырех факторов:
- число пациентов на одного медика в час (сколько человек в час медик успеет вакцинировать);
- сколько часов в день работает медик;
- доля желающих вакцинироваться среди населения;
- число обученных волонтеров.
Как вариант можно получить и такой результат:
(Предполагая, что имеется достаточное количество вакцины, в вакцинации примут участие 15% медиков и 500 обученных волонтеров (то есть 2587 работников), при проведении вакцинации 10 часов в день, то вакцинация 937 916 человек заняло бы 3,64 рабочих дня.)
Макбридж в беседе с Forte сказал, что идея его калькулятора основывается на опубликованной недавно в Eesti Päevaleht статье, где американская компания сообщила, что Эстония могла бы вакцинировать всё население за 72 часа.
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