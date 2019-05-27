Выбранный в Европарламент Свен Миксер, вероятно, откажется баллотироваться в лидеры СДПЭ

Менее чем через две недели выяснится, кто перехватит у Евгения Осиновского эстафетную палочку на посту руководителя Социал-демократической партии Эстонии. Очень вероятно, что имени Свена Миксера в числе кандидатов на этот пост не будет.
После оглашения результатов голосования Миксер дал понять, что не исключает возможности отказа от выдвижения своей кандидатуры на пост руководителя партии.
Миксер сказал Delfi, что если примет такое решение, то прежде всего известит об этом однопартийцев. На данный момент его нет. ”Ясно, что крупной парламентской партией нельзя успешно руководить, находясь половину времени за пределами страны”, — отметил Миксер. То есть, как евродепутат он на двух стульях сидеть не хотел бы. Хотя об этом он пока прямо не говорит, но весьма вероятно, что в ближайшее время снимет свою кандидатуру на внутрипартийных выборах.
Миксер признал, что избрание в Европарламент оказалось для него несколько неожиданным. ”Я принимаю все решения взвешенно, без весомой причины от мандата не откажусь. Сегодня избиратели вручили нам два мандата. Я буду исходить из наказа избирателей”, — дал понять политик о своих планах идти в Европарламент.
Помимо Миксера на пост руководителя СДПЭ баллотируются Идрек Саар, Лаури Ляэнеметс и Рийна Сиккут.