Выбранный в Европарламент Свен Миксер, вероятно, откажется баллотироваться в лидеры СДПЭ

По результатам воскресных выборов в Европарламент выяснилось, что на волне отличного результата, показанного Мариной Кальюранд, в Европейский парламент проходит еще один представитель социал-демократической партии — Свен Миксер.

После оглашения результатов голосования Миксер дал понять, что не исключает возможности отказа от выдвижения своей кандидатуры на пост руководителя партии.

Миксер сказал Delfi, что если примет такое решение, то прежде всего известит об этом однопартийцев. На данный момент его нет. ”Ясно, что крупной парламентской партией нельзя успешно руководить, находясь половину времени за пределами страны”, — отметил Миксер. То есть, как евродепутат он на двух стульях сидеть не хотел бы. Хотя об этом он пока прямо не говорит, но весьма вероятно, что в ближайшее время снимет свою кандидатуру на внутрипартийных выборах.