Выбрана тема Дней Старого города. Власти готовы поддержать идеи горожан материально

«В следующем году темой Дней Старого города будут «Истории и легенды». Со времен Средневековья их появилось очень много и наш город интересен еще и тем, что легенды и истории появляются здесь по сей день. Мы призываем предлагать в программу Дней Старого города как старые, так и новые истории о Таллинне и живших здесь интересных людях», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

39-е Дни Старого города пройдут в следующем году с 4 по 7 июня. Лучшие идеи получат денежную поддержку на их воплощение. Главный организатор Дней Старого города Анне Вельт призывает думать творчески, так как истории и легенды могут быть в программе в разных формах – в виде музыки, театрального представления, выставки, выступления и т.д.

«Мы ждем как испытанные временем, так и новые идеи, которые хотелось бы претворить в жизнь в Старом городе. Для воплощения идеи в жизнь можно ходатайствовать о денежной поддержке от города, которую при положительном ответе комиссии можно получить как в полном объеме, так и частично. Ходатайство о пособии нужно подать не позднее 15 января через инфосистему https://mittetulundus.tallinn.ee/», - пояснила Вельт.

Дни Старого города организуют Управа района Кесклинн и Дом Хопнера. Больше информации можно получить на сайте www.vanalinnapaevad.ee.