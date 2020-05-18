Выбран новый ректор Таллиннского технического университета

В понедельник, 18 мая, совет Таллиннского технического университета избрал ректором профессора Тийта Ланда, который на данный момент занимает должность ректора Таллиннского университета, пишет rus.err.
Другими кандидатами были директор Института строительства и архитектуры инженерного факультета ТТУ Ярек Курнитски и нынешний ректор Яак Аавиксоо.
Тийт Ланд вступит в должность 1 сентября. Срок полномочий ректора - пять лет.
Совет в составе 11 человек выбирает ректора тайным голосованием.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Сын миллиардера Босова прокомментировал смерть отца
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Как наточить терку за минуту