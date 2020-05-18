Выбран новый ректор Таллиннского технического университета

Другими кандидатами были директор Института строительства и архитектуры инженерного факультета ТТУ Ярек Курнитски и нынешний ректор Яак Аавиксоо.

Тийт Ланд вступит в должность 1 сентября. Срок полномочий ректора - пять лет.

Совет в составе 11 человек выбирает ректора тайным голосованием.

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