18.05.2020, 16:31

Выбран новый ректор Таллиннского технического университета

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Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land
Tallinna Ülikooli rektor Tiit LandFoto: Karl Anders Vaikla

В понедельник, 18 мая, совет Таллиннского технического университета избрал ректором профессора Тийта Ланда, который на данный момент занимает должность ректора Таллиннского университета, пишет rus.err.

Другими кандидатами были директор Института строительства и архитектуры инженерного факультета ТТУ Ярек Курнитски и нынешний ректор Яак Аавиксоо.

Тийт Ланд вступит в должность 1 сентября. Срок полномочий ректора - пять лет.

Совет в составе 11 человек выбирает ректора тайным голосованием.

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