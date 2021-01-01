Выборы по-новому: голосование на участках станет более гибким. Отменены ограничения на агитацию

С этого года вместо бумажных списков, используемых на участках, будет использоваться электронный список избирателей. Это означает, что избиратель не будет больше привязан к конкретному участку. Избиратель сможет выбрать для голосования любой подходящий избирательный участок в своем избирательном округе. На референдуме можно будет проголосовать в 400 избирательных участках по всей Эстонии.

Изменится организация времени выборов. Будет введена общая неделя голосования. С понедельника по субботу можно будет голосовать как на избирательном участке посредством бумажного избирательного бюллетеня, так и электронным путем. В воскресенье можно будет проголосовать только посредством избирательного бюллетеня. Благодаря одному из нововведений, избиратель сможет отменить свой электронный голос, если проголосует на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня.

Избирателю теперь будет отправляться информационный бюллетень о выборах. Ранее государство отправляло каждому обладающему правом голоса человеку именной избирательный бюллетень по адресу его места жительства или по электронной почте. Теперь будет отправляться один информационный бюллетень на один адрес, независимо от того, проживает ли по этому адресу один человек, имеющий правом голоса, или больше. Тем, у кого в регистре народонаселения указан адрес электронной почты, информационный бюллетень будет отправлен электронным путем. Цель информационного бюллетеня — предоставить общую информацию о праве голосования. Помимо этого, на бюллетене указаны все избирательные участки города или волости.

Будут упразднены ограничения на политическую агитацию. С этого года политическая уличная реклама разрешена на протяжении всего периода голосования. Активная агитация разрешена и в день голосования. Политическая агитация разрешена и в помещениях, через которые избиратель попадает в помещение для голосования. В самом помещении для голосования агитация по-прежнему запрещена. В случае, если избирательный участок находится в культурном или торговом центре, агитация запрещена только в помещении для голосования.