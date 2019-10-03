Вы ничего не знаете про самую богатую женщину Эстонии. Она скрывается от общественности, строит дома и воспитывает четверых детей

Кристи Веэбер не афиширует свою жизнь. Ее фотографий не найти в интернете, у нее нет аккаунтов в социальных сетях. Мало кто знает, как она выглядит. Но в энергетическом и строительном секторах это не важно.

Газета Eesti Ekspress попыталась рассказать о ней с помощью цифр.

Она в правлении трех предприятий. Одно занимается строительством, второе — деревообработкой и третье — добычей торфа. Эти фирмы принадлежат акционерному обществу Giga, которое принадлежит голландскому фонду, который в свою очередь принадлежит Кристи Веэбер.

7 320 179 евро. Именно столько прибыли в прошлом году заработало Giga. Кристи Веэбер — единственная, кто реально получает прибыль Giga.

1078 человек живет в деревне Лохква в Тартумаа, одним из лидеров общества которой явялется Кристи Веэбер.

У Кристи четверо детей. "Она очень семейный человек", — сказала ее знакомая. Недавно Веэбер стала бабушкой.

Два решения суда. В 2014 году сводный брат мужа Кристи Янека Веэбера подал в суд на Янека по делу о наследстве.

В 14,5 миллионов евро Äripäev оценивает состояние Янека Веэбера. Он на 268 месте в списке самых богатых жителей Эстонии.

43 женщины среди 500 человек в рейтинге богачей Äripäev. Год назад в нем было 45 женщин.