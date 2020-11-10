Введут ли обязательное ношение масок? Правительство обсуждает новые ограничения

Также на месте профессор вирусологии Ирья Лутсар и глава Департамента здоровья Юллар Ланно.

В четверг правительство не успело прийти к общему знаменателю по следующим вопросам: обязательное ношение масок в общественном транспорте и публичных помещениях, правило 2+2, уменьшение количества людей на публичных мероприятиях, а также ограничения в школах.

На настоящий момент ношение масок обязательно для работников и посетителей домов по уходу.

RusDelfi следит за развитием событий и предоставит информацию об ограничениях, как только она поступит.

Как отмечает Департамент здоровья, в Эстонии стремительно растет распространение коронавируса. Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!