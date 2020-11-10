Введут ли обязательное ношение масок? Правительство обсуждает новые ограничения

Лутсар сказала Delfi, что, по мнению научного совета, работа в школах должна продолжаться. Сейчас вирус распространяется, в основном, внутри семьи и на рабочих местах. Также очень важно защищать именно старшее поколение, которое наиболее уязвимо. Смотрите видео!
В четверг правительство не успело прийти к общему знаменателю по следующим вопросам: обязательное ношение масок в общественном транспорте и публичных помещениях, правило 2+2, уменьшение количества людей на публичных мероприятиях, а также ограничения в школах.
На настоящий момент ношение масок обязательно для работников и посетителей домов по уходу.
Сегодня в 12:30 премьер-министр Юри Ратас, министр социальных дел Танель Кийк, глава Департамента здоровья Юллар Ланно и руководитель научного совета по борьбе с COVID-19 Ирья Лутсар дадут пресс-конференцию, на которой расскажут о том, какие ограничения было решено ввести.
RusDelfi следит за развитием событий и предоставит информацию об ограничениях, как только она поступит.
Как отмечает Департамент здоровья, в Эстонии стремительно растет распространение коронавируса. Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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