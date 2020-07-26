Введине запрета на ночную продажу алкоголя в Таллинне откладывается

Сначала об отсрочке попросили сами авторы проекта, потом начался коронакризис, потом руководство горсобрания решило повременить с обсуждением до осени.

"Это, конечно, такая тема, где политические дебаты должны быть. Я думаю, что для города это очень важная тема. Мы не хотели торопиться, потому что сейчас не знаем, какова будет у нас ситуация в экономике, как будут работать дальше бары, рестораны", — сказал председатель Таллиннского горсобрания (Центристская партия) Тийт Терик.

К тому же Терик не исключает, что горуправа захочет ещё раз скорректировать проект. И, действительно, план запретить ночную торговлю алкоголем вызвал критику со стороны как заинтересованных предпринимателей, так и оппозиционных фракций горсобрания.

Первоначально говорили, что ограничения вступят в силу 1 июня, по нынешнему проекту они должны начать действовать 1 октября, но учитывая, что летом заседаний горсобрания больше не будет, введение ограничений опять отложится.

Изначально столичная управа хотела запретить продажу алкоголя в питейных заведениях с 2-х до 6-ти часов утра в будни, и с 3-х до 7-ми часов утра по выходным.