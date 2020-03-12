Введены серьезные изменения в организацию движения на бульваре Кадака

На следующем этапе на бульваре Кадака будут проведены строительные работы, по этой причине круглосуточно будет закрыт ряд в направлении центра города на протяжении примерно 200 метров. Ограничения будут действовать с 13 марта ориентировочно до середины апреля.

Производственный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев отметил, что в ближайшее время будет завершена установка временного насоса и строительство напорного трубопровода и пройдут испытания водопровода.

”Строительство временного трубопровода необходимо, чтобы даже во время ремонта работа канализационной системы осуществлялась беспрепятственно. После успешного тестирования можно будет приступить к следующему этапу работ, в ходе которого существующий трубопровод будет реконструирован. Работы идут по плану”, — сказал Тимофеев. Временный напорный трубопровод будет работать до конца апреля.

Строительные работы начнутся со стороны улицы Тяхеторни и будут продвигаться в направлении улицы Мяэпеалзе. Движение будут направлять регулировщики.

Между колодцами канализации ремонт проходит закрытым методом. Для затвердевания водопровода, устанавливаемого внутри существующего, на некоторых участках используется пар, поэтому в ходе работ в этом районе может распространяться пар и характерный запах смолы. Это не представляет угрозы здоровью и окружающей среде.