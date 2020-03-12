Введены серьезные изменения в организации движения на бульваре Кадака
В конце февраля предприятие Tallinna Vesi приступило к ремонту канализационного трубопровода на участке бульвара Кадака между улицами Тяхеторни и Мяэпеалзе.
В конце февраля предприятие Tallinna Vesi приступило к ремонту канализационного трубопровода на участке бульвара Кадака между улицами Тяхеторни и Мяэпеалзе.
На следующем этапе на бульваре Кадака будут проведены строительные работы, по этой причине круглосуточно будет закрыт ряд в направлении центра города на протяжении примерно 200 метров. Ограничения будут действовать с 13 марта ориентировочно до середины апреля.
Производственный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев отметил, что в ближайшее время будет завершена установка временного насоса и строительство напорного трубопровода и пройдут испытания водопровода.
”Строительство временного трубопровода необходимо, чтобы даже во время ремонта работа канализационной системы осуществлялась беспрепятственно. После успешного тестирования можно будет приступить к следующему этапу работ, в ходе которого существующий трубопровод будет реконструирован. Работы идут по плану”, — сказал Тимофеев. Временный напорный трубопровод будет работать до конца апреля.
Строительные работы начнутся со стороны улицы Тяхеторни и будут продвигаться в направлении улицы Мяэпеалзе. Движение будут направлять регулировщики.
Между колодцами канализации ремонт проходит закрытым методом. Для затвердевания водопровода, устанавливаемого внутри существующего, на некоторых участках используется пар, поэтому в ходе работ в этом районе может распространяться пар и характерный запах смолы. Это не представляет угрозы здоровью и окружающей среде.
Реконструкция необходима, чтобы большая часть жителей района и в дальнейшем продолжала без проблем пользоваться канализацией. Через аварийно опасный коллектор сточные воды примерно половины района Нымме, а также Лаагри, Сауэ и Саку поступают на очистную станцию Пальяссааре. В связи с небольшим количеством осадков, которые значительно увеличили бы нагрузку на трубы, сейчас лучшее время для проведения работ.
Tallinna Vesi сделает все зависящее от предприятия, чтобы работы как можно меньше потревожили горожан и приносит извинения за возможные неудобства.
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