Введение запрета на ночную продажу алкоголя в Таллинне откладывается

В прошлом году власти Таллинна выступили с планом ограничить ночную торговлю алкоголем в барах, клубах и прочих увеселительных заведениях, объясняя это необходимостью защитить ночной покой горожан. Но голосование по проекту соответствующего постановления в городском собрании все откладывается и откладывается — и так уже восемь месяцев, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Сначала об отсрочке попросили сами авторы проекта, потом начался коронакризис, потом руководство горсобрания решило повременить с обсуждением до осени.
"Это, конечно, такая тема, где политические дебаты должны быть. Я думаю, что для города это очень важная тема. Мы не хотели торопиться, потому что сейчас не знаем, какова будет у нас ситуация в экономике, как будут работать дальше бары, рестораны", — сказал председатель Таллиннского горсобрания (Центристская партия) Тийт Терик.
К тому же Терик не исключает, что горуправа захочет ещё раз скорректировать проект. И, действительно, план запретить ночную торговлю алкоголем вызвал критику со стороны как заинтересованных предпринимателей, так и оппозиционных фракций горсобрания.
Первоначально говорили, что ограничения вступят в силу 1 июня, по нынешнему проекту они должны начать действовать 1 октября, но учитывая, что летом заседаний горсобрания больше не будет, введение ограничений опять отложится.
Изначально столичная управа хотела запретить продажу алкоголя в питейных заведениях с 2-х до 6-ти часов утра в будни, и с 3-х до 7-ми часов утра по выходным.
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