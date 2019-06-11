Введение бесплатной системы проката велосипедов вызвало в Тарту настоящий хаос

Проблемы были вызваны прежде всего перегрузкой системы, ведь интерес превысил ожидаемый уровень в пять раз, из-за перегрузки несколько сотен пользователей не смогли завершить поездку, и горуправе пришлось возвращать им переплаченные деньги.

Другой проблемой стал временный замок, который нужно задействовать, если велосипедист хочет сделать остановку между двумя велосипедными парковками. Для обучения горожан горуправа составила видеоруководство, которое можно найти на страничке Тарту. Теперь эти проблемы решены.

Сейчас в городе действуют следующие правила: поездка в пределах 60 минут бесплатна. Использование этого же велосипеда свыше 1 часа стоит 1 евро в час. Если человек использует велосипед более 5 часов, то ему придется заплатить уже 80 евро.

«У нас велосипеды предназначены прежде всего для того, чтобы добраться в пределах города из пункта А в пункт Б, а в Тарту поездка в любой конец будет короче, чем один час», - говорит руководитель Тартуского городсого транспорта Роман Меэкса. Ведь если один и тот же человек будет использовать велосипед на протяжении более 5 часов, то теряется смысл всего начинания.

Еще одной проблемой повышенного спроса на услугу стала разрядка велосипедов. Из 750 железных коней 510 имеют электрический привод. А заряжаются они как раз на стоянках. При интенсивном использовании электрические велосипеды просто не успевают пополнить запас энергии. Аккумулятор рассчитан на 3,5 часа работы. Затем необходима зарядка, которая требует от 4,5 до 5 часов.

Несмотря на то, что несколько дорожных происшествий с участием велосипедов уже имели место, ни одного транспортного средства украдено не было.