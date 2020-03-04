Второй заразившийся коронавирусом эстоноземелец проживает в Тарту

Второй инфицированный коронаврисом эстоноземелец прибыл 29 февраля самолетом из Бергамо (Северная Италия) в Ригу, в Эстонию приехал на личном транспорте. Заражение подтвердили 3 марта.
Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сообщила, что заразившийся — житель Тарту.
Она добавила, что в Тарту еще есть люди с подозрением на коронавирус. Результаты их обследования будут сегодня вечером.
Поскольку у больного легкие симптомы, то он находится под контролем медиков дома. Департамент здоровья сейчас следит за состоянием 9 человек, контактировавших с первым инфицированным. Еще будут под надзором 14 человек, летевших из Бергамо со вторым инфицированным.
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