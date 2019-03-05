Второй участник драки на партийной вечеринке реформистов: Яак Мадисон лжет

3 марта в кафе NR99 проходила партийная вечеринка Партии реформ. 4 марта в 2:50 в кафе зажгли весь свет, чтобы этим дать гостям понять, что вечеринка заканчивается.

Когда Сильвер Тыниссон уже в третий раз обратился к Мадисону, чтобы тот уходил, по словам Тыниссона, это вывело Мадисона из себя. "Ответ Мадисона мне в этой ситуации слово в слово был: иди в п***у!" — передает бармен слова депутата Рийгикогу.

По словам Тыниссона, вербальное оскорбление Мадисона слышал и член Партии реформ Калле Паллинг. Паллинг также подтвердил Delfi, что был очевидцем начала ситуации и сам в это время выходил за дверь. "Я сказал ему, чтобы шел домой", — сказал Паллинг Delfi.

Тыниссон принял оскорбление Мадисона к сведению, погасил свечи в помещении и отправился обратно за барную стойку. "Спустя несколько минут Мадисон не в себе подошел к барной стойке, чтобы снова наладить со мной контакт. Он пытался объяснить, что работник бара не должен вот так силой выгонять людей", — продолжил Тынисон описание и отметил, что физическую силу никто в данной ситуации не применял.

"Я ответил ему, что крайне невежливо посылать работника бара в п***у, когда он неоднократно просит гостя уйти, потому что заведение официально закрыто и работники тоже хотят начать убирать и как можно быстрее пойти домой", — сказало Тыниссон и подтвердил, что еще раз попросил, чтобы Мадисон ушел.