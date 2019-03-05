Второй участник драки на партийной вечеринке реформистов: Яак Мадисон лжет(15)
Вчера обнаружилось, что вице-председатель EKRE Яак Мадисон участвовал в драке в баре. Свое описание ситуации передал Delfi и хозяин бара Сильвер Тыниссон.
Вчера обнаружилось, что вице-председатель EKRE Яак Мадисон участвовал в драке в баре. Свое описание ситуации передал Delfi и хозяин бара Сильвер Тыниссон.
3 марта в кафе NR99 проходила партийная вечеринка Партии реформ. 4 марта в 2:50 в кафе зажгли весь свет, чтобы этим дать гостям понять, что вечеринка заканчивается.
Когда Сильвер Тыниссон уже в третий раз обратился к Мадисону, чтобы тот уходил, по словам Тыниссона, это вывело Мадисона из себя. "Ответ Мадисона мне в этой ситуации слово в слово был: иди в п***у!" — передает бармен слова депутата Рийгикогу.
По словам Тыниссона, вербальное оскорбление Мадисона слышал и член Партии реформ Калле Паллинг. Паллинг также подтвердил Delfi, что был очевидцем начала ситуации и сам в это время выходил за дверь. "Я сказал ему, чтобы шел домой", — сказал Паллинг Delfi.
Тыниссон принял оскорбление Мадисона к сведению, погасил свечи в помещении и отправился обратно за барную стойку. "Спустя несколько минут Мадисон не в себе подошел к барной стойке, чтобы снова наладить со мной контакт. Он пытался объяснить, что работник бара не должен вот так силой выгонять людей", — продолжил Тынисон описание и отметил, что физическую силу никто в данной ситуации не применял.
"Я ответил ему, что крайне невежливо посылать работника бара в п***у, когда он неоднократно просит гостя уйти, потому что заведение официально закрыто и работники тоже хотят начать убирать и как можно быстрее пойти домой", — сказало Тыниссон и подтвердил, что еще раз попросил, чтобы Мадисон ушел.
"В этот момент в ситуацию вмешался мужчина, который схватил Мадисона из-за спины. Мне показалось, что целью этого мужчины было по-дружески дать Мадисону знать, что пора уходить и, мол, пойдем к двери. Поскольку Мадисон в тот момент был не в себе, он отреагировал в этой ситуации следующим образом: схватил того мужчину и толкнул его о барную стойку кафе, в результате чего со стойки упали и разбились как подсвечник, так и множество разных бокалов, пострадали также меню напитков, сосуды для воды и рабочая поверхность бара. В моих глазах поступок Мадисона был тотально чрезмерной реакцией", — описывает Тыниссон произошедшее.
"Моей первой реакцией было оттащить Мадисона в сторону от мужчины, на которого он напал с кулаками и сильно толкнул на имущество бара. Когда я схватил его через барную стойку, мне в руки попал рукав его пальто, и поскольку как я, так и Мадисон были в движении, рукав его пальто порвался у меня в руках", — признался Тыниссон и добавил, что признал это и сразу на месте, что рукав порвался в его руках.
Тыниссон сказал, что Мадисон решил вызвать полицию, поскольку, по его утверждению, Тыниссон напал на него. "Самая грустная часть этой истории теперь только предстоит. А именно, по прибытии полиции Мадисон заявил, со стоическим спокойствием солгав полиции, что на него первыми напали с кулаками и он не делал ничего другого, как только защищал себя в данной ситуации", — констатировал Тыниссон с удивлением.
"Находившиеся в помещении связанные с происшествием люди и работники бара слушали его рассказ, разинув рот, что как можно, свидетельствуя полиции Эстонской Республики, вот так искажать факты", — продолжил Тыниссон и отметил, что Яак Мадисон сам также является помощником полицейского.
Тыниссон сказал Delfi, что у Мадисона на месте зафиксировали опьянение в 0,83 мг/л, то есть 1,66 промилле, что по данным alkoinfo.ee считается средним опьянением.
Тыниссон заверяет, что у инцидента имеются свидетели, а также запись камеры наблюдения, которая уже передана в полицию. Свидетели не хотят публично выступать в прессе, но при необходимости готовы отвечать на вопросы полиции.
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