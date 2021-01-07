Второй результат в истории: услуга вывоза елок из государственных лесов была очень популярна

Если в прошлом и позапрошлом году из государственного леса вывезли 9 700 елей, то в этом году количество проданных елей снова превысило 10 000. Прежде из государственного леса было вывезено больше елей только в 2016 году — 11 500.

”Приятно видеть, что так много людей приехали в государственный лес под Рождество и привезли оттуда понравившиеся им елочки. Наверное, нынешнее трудное время также способствует походам в лес — ведь нет более безопасного места для встреч с близкими, чем лес, где так много места. Приятным бонусом при выборе рождественской елки является пребывание на свежем воздухе, открытие для себя пешеходных троп RMK и проведение приятных вечеров у костра, обеспечивая при этом рассредоточенность”, — сказал главный лесничий RMK Андрес Сепп.

Продажа рождественских елок не является для RMK методом заработка, это лишь один из поводов пригласить людей в зимний лес и внести свой вклад в сохранение доброй традиции приносить домой красивую рождественскую елку. Поэтому уже с 2008 года RMK предлагает возможность привозить елки из государственного леса.

Из 10 577 елок, приобретенных в этом году, 8 904 были оплачены мобильным платежом, а остальные 1673 — по счету или банковским переводом. Больше всего было приобретено 1-2 метровых елок.

Кроме того, RMK подарил рождественские елки всем заместительным домам, кто пожелал — на этот раз сотрудники RMK доставили в заместительные дома более 60 елей. Также рождественские елки из государственного леса украсили помещения различных общественных организаций.

В государственных лесах ели в рамках акции ”Рождественская ель” можно рубить только в тех местах, где у них нет шансов вырасти — по краям обочин и канав, под линиями электропередачи и в старом лесу. В мобильном приложении RMK и на сайте www.rmk.ee/kuuseke можно найти онлайн-карту с функцией гео-позиционирования и места, где ее можно срубить