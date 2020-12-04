04.12.2020, 10:35
Второй фигурант смертельных гонок на Лаагна теэ остается под стражей: суд отказал Калашникову в освобождении
Государственный суд не удовлетворил жалобу второго фигуранта дела о смертельной аварии на Лаагна теэ, в которой защита ходатайствовала о его освобождении.
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