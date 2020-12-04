04.12.2020, 10:35

Второй фигурант смертельных гонок на Лаагна теэ остается под стражей: суд отказал Калашникову в освобождении


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Rängad liiklusõnnetused 20.06.2020
Foto: Henri-Kristian Kirsip

Государственный суд не удовлетворил жалобу второго фигуранта дела о смертельной аварии на Лаагна теэ, в которой защита ходатайствовала о его освобождении.

Суд посчитал, что если бы 29-летний Вячеслав Калашников не поехал бы с Исой Халиловым наперегонки, то столь трагических последствий, очевидно, не было бы.

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