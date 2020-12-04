Второй фигурант смертельных гонок на Лаагна теэ остается под стражей: Госсуд отказал Калашникову в освобождении

Суд посчитал, что если бы 29-летний Вячеслав Калашников не поехал с Исой Халиловым наперегонки, то столь трагических последствий, очевидно, не было бы.

По оценке Госсуда, поскольку стиль вождения Калашникова (скорость и опасные маневры) оказали влияние на ехавшего позади него Халилова, то его роль в гонках была существенной и она напрямую связана с тяжелыми последствиями. Таким образом, Калашникова можно рассматривать как отдельного исполнителя.

Обсуждение уголовного дела по существу начнется в феврале следующего года.

Как произошла авария

Вечером в субботу, 20 июня, в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна теэ (у Lasnamäe Centrum) произошло тяжелое ДТП, в котором погибла женщина и один из водителей.

Авария произошла так: автомобиль BMW X, которым управлял 20-летний Иса Халилов, врезался в идущий впереди Volvo XC60, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo занесло влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо, на ехавший в первом ряду Ford Fiesta, управляемый 39-летним мужчиной, и затем — на павильон автобусной остановки. Стоявшая там женщина погибла.

Автомобиль Ford в свою очередь врезался в шедшую впереди машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел 28-летний мужчина. Водитель Ford позже скончался в больнице. Травмы различной тяжести получили пять человек.

Позже был установлен еще один участник событий - водитель желтого автомобиля Chevrolet Camaro (Вячеслав Калашников), который перед аварией гнал вместе с участвовавшей в ДТП машиной Халилова.

Собранные на данный момент доказательства указывают на то, что водители BMW и Chevrolet беседовали друг с другом в Старом городе, после чего выехали через город на Лаагна теэ, где произошла авария. По ходу движения стиль вождения обоих автомобилей был агрессивным, машины ехали гораздо быстрее потока.

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