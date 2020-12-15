Второе чтение законопроекта по референдуму о браке запланировано на 11 января

Оппозиция намерена заблокировать обсуждение законопроекта, представив множество поправок. В этом случае представители коалиции намерены внести изменения в регламент работы Рийгикогу.

Во вторник председатель одной из коалиционных партий Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa) заявил, что до начала внесения изменений в регламент нужно попробовать найти компромисс в отношениях с оппозицией.

По словам Анти Пооламетса, сделать это будет непросто. "Пока же мы слышим только о желании заблокировать обсуждение, — заявил Пооламетс в интервью ERR. — Нужно найти какие-то решения, если нам поступят 5000 или 10 000 поправок к законопроекту".

Законопроект уходит на второе чтение, если рассмотрены и проголосованы все поправки к нему.