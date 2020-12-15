15.12.2020, 18:48

Второе чтение законопроекта по референдуму о браке запланировано на 11 января


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Abielureferendumi seaduseelnõu esimene lugemine 14.12.2020
Abielureferendumi seaduseelnõu esimene lugemine 14.12.2020Foto: Andres Putting

Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Анти Пооламетс (EKRE) сказал, что второе чтение законопроекта о референдуме на тему брака запланировано на 11 января, пишет rus.err.

Оппозиция намерена заблокировать обсуждение законопроекта, представив множество поправок. В этом случае представители коалиции намерены внести изменения в регламент работы Рийгикогу.

Во вторник председатель одной из коалиционных партий Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa) заявил, что до начала внесения изменений в регламент нужно попробовать найти компромисс в отношениях с оппозицией.

По словам Анти Пооламетса, сделать это будет непросто. "Пока же мы слышим только о желании заблокировать обсуждение, — заявил Пооламетс в интервью ERR. — Нужно найти какие-то решения, если нам поступят 5000 или 10 000 поправок к законопроекту".

Законопроект уходит на второе чтение, если рассмотрены и проголосованы все поправки к нему.

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