Вторая волна: крупнейшая эстонская таксофирма вновь отделяет перегородкой водителя от пассажиров

По словам члена правления фирмы Анне Ребане, весной во время первой волны люди соблюдали строгую самоизоляцию, вирус отступил и необходимость в перегородках отпала. Теперь же ситуация кардинально изменилась.
"Люди привыкли жить в вирусной опасности, больше передвигаются и для предотвращения заболеваемости нужно вновь использовать перегородки", - сказала она.
Как сообщил руководитель компании-автодилера Amserv Auto Маргус Ныммик, инженеры фирмы Toyota уже предложили заводское решение по установке на ряд моделей перегородок.
Tulika в этом году закупает почти 30 автомобилей Camry, они придут уже с заводскими оригинальными перегородками, находящиеся в эксплуатации 20 машин этой модели также получат перегородку с завода.
В автопарке Tulika Takso находится около 300 машин.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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