Вторая волна коронавируса может заставить школы работать дистанционно и осенью

Чиновники министерства образования и департамента здоровья утверждают, что пока вводить ограничения на деятельность школ этой осенью не планируется.

"В настоящий момент мы считаем, что если за две недели прирост заболевших превысит 300, тогда департамент здоровья будет рассматривать введение дополнительных ограничительных мер. Все будет зависеть от числа случаев заражения и скорости распространения вируса", — сказала заведующая бюро эпидемиологической готовности департамента здоровья Ирина Донченко.

При этом школы получат рекомендации быть готовыми в случае необходимости к переходу на дистанционное обучение.

"В руководстве для школ, которое мы представим в августе, уделим особое внимание использованию различных программ дистанционного обучения в школах. Важно, чтобы в школе была договоренность на этот счет. Чтобы параллельно не использовались 10-20 различных программ", — пояснил вице-канцлер Министерства образования и науки. Роберт Липпин.

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