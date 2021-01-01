Вторая партия вакцины от коронавируса прибудет в Эстонию на следующей неделе(2)
На следующей неделе в рамках второй партии в Эстонию будет доставлено еще 9750 доз вакцины Pfizer/Biontech, сообщает rus.err.
На следующей неделе в рамках второй партии в Эстонию будет доставлено еще 9750 доз вакцины Pfizer/Biontech, сообщает rus.err.
Первая партия вакцины, которая также включала в себя 9750 доз, поступила в Эстонию 26 декабря. По состоянию на 1 января прививки были сделаны 2487 лицам.
На первом этапе вакцинация предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и постояльцам домов попечения, а также людям старше 70 лет и имеющим хронические заболевания.
Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от коронавируса, вакцинация станет доступной и другим целевым группам.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Кому из счастливчиков не грозит КОВИД: у них есть особенность
В какое время дня лучше всего пить кофе?
Умирая от КОВИД, медбрат успел записать это видео
Змеи на дачных участках россиян: как не впустить беду в огород