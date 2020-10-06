VTA обещает вознаграждение за информацию о мертвых кабанах

Ветеринарно-пищевой департамент (Veterinaar- ja Toiduamet — VTA) просит всех людей, посещающих лес, информировать департамент о найденных мертвыми кабанах.
"В эстонских лесах по-прежнему распространяется африканская чума свиней, поэтому важно, чтобы все, кто ходит в лес, сообщали о случаях, когда они находят мертвых кабанов. Для того, чтобы пресечь распространение болезни и предупредить ее появление на свинофермах, мы все должны внести свой вклад", — сказал министр сельской жизни Арво Аллер.
Исполняющая обязанности гендиректора VTA Катрин Рейли отметила, что департамент регулярно проводит лабораторные анализы как застреленных, так и найденных мертвыми кабанов.
"В начале августа вирус африканской чумы свиней был обнаружен в Рапламаа. Для того, чтобы иметь представление о масштабах распространения болезни, нам нужно обследовать как можно больше кабанов", — пояснила она.
"Всем, кто сообщит VTA о найденном мертвом кабане, будет выплачено вознаграждение", — добавила она.
По состоянию на 31 августа анализы были взяты у 3767 кабанов, у 41 из них были выявлены антитела африканской чумы свиней, у двух кабанов в Рапламаа был обнаружен вирус.
Власти просят сообщать о найденных в лесу мертвых кабанах по телефону 605 4767.
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