Вся правда о шимпанзе и AstraZeneca: отвечает доктор наук Наталия Первякова

В вакцине AstraZeneca используется аденовирус шимпанзе. Многих это смущает, якобы их клетки могут превратиться в клетки шимпанзе, начнется мутация и далее по списку. Скажите, это так?

Нет, не так. Для того, чтобы понять, что это не так, нужно вспомнить о двух важных вещах:

1) В природе существует видовой вирусный тропизм: некоторые вирусы способны заражать не только человека, но и животных. При этом может возникнуть ситуация, когда один и тот же вирус у животного вызывает серьезные симптомы, но при этом совершенно безопасен для человека, и наоборот. Как пример, недавние исследования указывают на то, что коронавирус, который нам уже поперек горла, может передаваться от человека к домашним животным. Животные, при этом, не очень страдают. Этот факт о вирусах из жизни дикой природы запоминаем, но пока никаких выводов не делаем.

2) В вакцине AstraZeneca, как и вакцине Sputnik V, не используется вирус. В вакцинах используется вирусный вектор! Это две большие разницы. Вирусный вектор изготавливается из вируса. Смысл в том, чтобы из страшного и всесильного вируса создать беспомощную и безобидную транспортную молекулу. Из вируса убирают его возможность размножаться и всю патогенную часть. Оставляют только ту часть генома, которая будет формировать такие части вируса, которые способны соединиться с клетками человека. А в остальную часть конструкта мы вставляем безопасные фрагменты SARS-CoV-2, чтобы на их примере натренировать иммунную систему.

Таким образом мы берем вирус, который в дикой природе способен заражать человека, но с ним большинство человечества не знакомо, модифицируем его до безопасного состояния, чтобы сделать из него транспортную молекулу и вставляем кусочек другого вируса, с которым нужно познакомить организм. Очень просто, правда?

А по поводу вопроса: Вирусы не могут модифицировать клетки и сделать из клеток человека клетки животных. Наоборот, вирусы в дикой среде модифицируют себя под клетки зараженного организма. Мутация от вирусного вектора не начинается. Если уж на то пошло, то мутации происходят в нашем организме и просто так, также описаны случаи, когда мутации происходили от некоторых видов вирусов и перенесенных болезней, вызваных этими вирусами. Вирусные векторы вышеупомянутых вакцин НЕ встраиваются в геном и не вызывают мутаций, никак, совсем, даже на чуть-чуть.